南鐵地下化傳月底強制拆除 南市︰目前尚未決定

2019-04-09 15:11

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南鐵地下化工程逼近全線拆除階段，何時進場時機很敏感，外傳4月底進行強制拆除；不過，市府表示，拆除作業由鐵道局決定，目前尚未決定，仍與住戶進行溝通協調，鐵道局預計12日會再討論相關作業計劃。

南鐵地下化工程沿線拆遷戶數，包括仁德區28戶、東區194戶、北區118戶，共有340戶。其中符合專案照顧住宅申購條件的拆遷戶有299戶，扣掉已表明人在外地沒有申購意願等個案因素，共有243戶登記申購，目前已超過200戶完成交屋，雖然搬遷公告期限至3月底，但現地仍有少數未清空搬遷。

據了解，鐵道局與市府於4月3日召開南鐵工程計劃協商之後，鐵道局已再發出第2波通知單，籲請拆遷戶配合4月底前完成搬遷，否則將依法拆除，住戶有的已清屋搬空待拆，有的仍觀望態度。

不過，市府表示，沿線已完成徵收用地點交的屋宅都已進行拆除作業，何時依法執行強制拆除，進場時間點尚未定案，仍待鐵道局12日開會討論，「絕對不可能今日發通知單，明天就來拆」。

市府配合鐵道局完成拆遷補償作業，初估目前「拒領拒搬遷」尚有3、40，鐵道局與市府仍持續努力溝通，希望儘量降低強拆戶數。市長黃偉哲也將拜會已入住專案照顧住宅的住戶，籲請拆遷戶配合搬遷。

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