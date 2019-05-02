阿祖生病醫師治病也治心 菸農第4代申請4醫大全壘打

2019-05-02 21:55

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台大個人申請今天放榜，台中一中5科滿級分的林學慶，申請台大、陽明、北醫、中國醫大等4所醫大全壘打，全都上榜，菸農第4代的他，國中時號召同學組成「菸菸一息搶救小隊」紀錄菸業歷史，長大後因感受到曾祖父生病進出醫院，醫師不但治病也治心，是個偉大工作，決定從醫。

林慶學選讀醫科不只是因為成績好，他從小與曾祖父「阿祖」感情親蜜，在阿祖身體不好時進出醫院，看到醫師不但用醫療專業醫治，更給予病患和家屬心理支持，體悟這是偉大的工作，也充滿成就感，未來想投入急診工作。

林慶學以60級分申請4所醫大能全上，他說，除了個人成績，也要展現參加競賽團隊合作的重要性，擔任領導人的經驗分享，像他在國中時以菸農第4代組成「菸菸一息搶救小隊」，研究家族與地方菸業發展史，也奪得全國網博賽奪國中組冠軍，而他也長期觀注醫療議題和蒐集資料，並提出自己的見解，可能是獲得青睞的原因。

林慶學一口氣申請台大、陽明、北醫、中國醫大等4所醫大全壘打，他分享讀書滿級分除了作息規律和運動，讀書很重視考試後的訂正工作，甚至製作訂正本彙整錯誤題目、犯錯原因和觀念提醒自己。

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