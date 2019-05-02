黑豹旗單場12K女強投 上台大醫科要走運動醫療

2019-05-02 16:22

〔記者沈佩瑤／台北報導〕熱愛棒球的私立復興實驗高中學生林庭瑋，有著清秀外型，也是少見的女投手，因為曾被觸身球擊中導致手指骨折，意外開啟她投身運動醫療的志向，今天台大放榜，林庭瑋考上台大醫科。談到棒球之於自己的意義，林庭瑋靦腆地笑說：「是一種信仰」，是她前進的動力。

林庭瑋堪稱文武全才，曾錄取中研院生物資優生，今年更錄取台大醫學系、成大醫學系、高醫大醫學系、長庚醫學系及陽明大學生物醫學工程系，將選擇就讀台大醫，並朝運動醫療領域深耕，還有出版社邀她出版《一輩子，就是要熱情一次！》一書。

林庭瑋在中信盃第四屆黑豹旗全國高中棒球賽中對上大直高中，投7局、135球，並創下第一位女投手單場12K紀錄，她笑說，棒球是自己的信仰，讓她有動機兼顧課業，甚至就讀科系也與棒球息息相關，「影響我的人生還滿大的」。

因為小學五年級時和表哥看了統一獅與兄弟象棒球賽，喜歡球場上的熱情，趁著國中寒暑假時參加棒球營，並在高中時與幾名有興趣的同學組棒球社，請公民老師擔任教練。

「一開始都沒有贏過」，林庭瑋笑說，「可能大家還沒練起來，所以都被called game」，直到黑豹旗賽事，全隊充滿向心力，守下每一顆球，最終以21比11的成績拿下勝利，也讓棒球社成員從初始的9個人，吸引更多喜歡棒球的學弟妹加入，至今有20幾人。

身為少見的女投手，林庭瑋的偶像卻是前富邦悍將球員林瑋恩，因為「覺得他守備超強，一開始打棒球時想當游擊手，後來發現打擊太爛」，後來某次在棒球營因緣際會站上投手丘，發現當投手很有趣，喜歡與打者面對的感覺，加上在家裡也只能朝著牆壁練投，從此就專注於練投。

林庭瑋不諱言，一開始家人也會擔心她受傷，而她也確實曾因被觸身球擊中導致右手的中指骨裂，花了超過半年時間才重新站回投手丘，生性樂觀的林庭瑋還惋惜表示：「本來想趁機練左投，可惜沒有成功。」但也因為這次受傷經驗，啟發她對運動醫學的興趣，「之後可以幫助選手，是很棒的事情」。

為了兼顧學業和熱愛的棒球，林庭瑋認為專注力很重要，上課時就專心上課，打球時就不要想功課的事情，有時練完球回家後都已晚上10點，會立刻洗澡睡覺，清晨4點30分起床讀書。

而距離入學還有長達3個月的時間，林庭瑋說，會持續參加棒球比賽、重新複習高中課業、閱讀醫療相關新聞，也會把體能練好，因應大學繁忙課業，還有畢業後進醫院會面對的龐大壓力。

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