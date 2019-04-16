當義工目睹癌童「來不及長大」 她拚上醫學系

2019-04-16 19:03

〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市六和高中學生葉雨霈曾到兒童癌症病房服務，讓她立下懸壺濟世的醫生夢，為此狂啃書本、奮發讀書，今年繁星計畫放榜，她如願錄取中國醫藥大學醫學系。

葉雨霈在高一時，曾到醫院兒童癌症病房擔任義工，親眼見到癌症緩慢侵蝕5、6歲大的孩子們，深感「來不及長大」的遺憾，讓她好幾個夜不成眠，經歷煎熬與省思，她立志成為醫生，希望能減輕病童的痛苦，為圓夢努力苦讀。

葉雨霈坦言，準備考試的過程中歷經波折，因為自己不是特別會讀書，模擬考的成績幾度不如預期，擔心自己無法順利錄取醫學系，幸一路走來獲師長們協助，針對弱點科目一一改善。

除了錄取中國醫藥大學醫學系，葉雨霈也通過國立台灣大學職能治療系、國立台灣大學護理系、長庚醫學院職能治療系、中國醫藥大學藥學系、中山醫學大學語言治療系的申請入學第一階段審核，有機會爭取醫學相關科系「五冠王」。

六和高中校長林繼生讚許葉雨霈的毅力，把「無力感」化為「動力」相當難能可貴，期許學生能朝夢想一步步邁進、幫助更多人。

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