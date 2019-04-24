平鎮高中錄取醫學系第一人！ 她立志當法醫助沉冤昭雪

2019-04-24 21:16

〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市立平鎮高中學生姜智渝，自小立定當法醫的目標，希望能助冤者昭雪，她以4科54級佳績，順利錄取私立中山醫學大學醫學系，成為鎮中創校19年來首位錄取醫學系的學生。

家住平鎮區的姜智渝，爸爸是退伍軍人，媽媽是金融業主管，她從小學起一路都是班上前三名，智渝說，父母教育恩威並重、賞罰分明，但只要做好份內事，想做什麼都會獲最大支持，養成她獨立自主、條理分明的個性。

姜智渝說，小時候無意間讀到「人間判官」法醫楊日松的故事，有感法醫是「為亡者辯護」的職業，抽絲剝繭的鑑定結果往往成為逆轉冤案的關鍵，相較於懸壺濟世的醫師，沉冤昭雪的法醫更吸引她，於立下志向邁進。

「這是一條漫長的道路！」姜智渝說，成為法醫前得經歷醫學院、PGY（畢業後一般醫學訓練）、法務部法醫研究所及國家考試等，花費時間動輒10年，雖然辛苦，但她會昂首闊步前進，挑戰自我。

導師黃雯麟談起姜智渝讚不絕口，稱讚智渝念書時全神灌注，碰到不會的問題追根究柢，錄取中山醫學大學後，仍持續精進、寫滿一本又一本的筆記，她也不吝於分享，利用課餘指導同學，在校期間均維持前3年的姜智渝，還主動提出把獎學金讓給清寒學生，精神值得全校師生學習。

校長胡劍峯勉勵姜智渝，希望未來她能往夢想前進，將所學貢獻社會。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/