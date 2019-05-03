冰與火之歌最終季 各大品牌搶搭風潮

2019-05-03 17:47

〔記者周采薇／台北報導〕全球影迷引頸期盼了兩年，終於迎來「冰與火之歌」的最終季，精彩的劇情變化，也再度引起無數觀眾們的熱烈反應。不少品牌聯名推出創意商品，來搶搭這股「冰火」風潮。

OREO以第8季裡的4大勢力為主，分別推出「史塔克家族」、「殭屍異鬼」、「塔格利安家族」、「蘭尼斯特家族」的家族象徵製成的OREO餅乾，甚至還釋出一段模仿原劇片頭曲的影片，整支影片用了 2,750 塊餅乾，堆疊出維斯特洛大陸，完整還原冰與火之歌的片頭曲。

酒類品牌也推出聯名商品，Johnie Walker推出限定版威士忌，瓶身設計以「異鬼」為創作靈感，搭配感溫油墨科技，只要放在冷凍庫，瓶身就會浮現劇中標語「Winter is Here」凜冬將至。

冰與火之歌不僅席捲歐美，這股風潮也吹到了台灣，台灣酒吧「Bar Pun 」推出以冰與火之歌男主角為名的專屬調酒「Jon Snow」，而這也成為了他們店的特色招牌。這杯「Jon Snow」的誕生純屬偶然，老闆Lester和夥伴都是冰與火的鐵粉，在一次調酒中意外發現綿密的蛋白泡沫就好像劇中的長年大雪，因此才創作出這杯「Jon Snow」。以梨子白蘭地為基底，加入大吉嶺紅茶利口酒以及黃檸檬，蛋白泡沫撒上安息香的粉末，並用噴槍焚燒，象徵男主角在雪地裡燒柴取暖。「Jon Snow」喝起來口感綿密，梨子白蘭地帶出一點酸甜，細細一聞還聞得到淡淡的茶香。Lester說他們的杯子也有特別挑過，市面上已經很難買到，每杯「Jon Snow」的杯子也會先冰在冰箱裡，就是想還原劇中場景。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

Bar Pun老闆Lester是「冰與火之歌」的鐵粉，因此與夥伴共同設計出這杯「Jon Snow」調酒。（記者周采薇攝）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

Bar Pun推出以冰與火之歌男主角為名的「Jon Snow」調酒，口感清爽酸甜，帶有淡淡的茶香。（記者周采薇攝）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

OREO 推出聯名餅乾，以四大家族的象徵圖騰，製成「冰與火之歌」的限定餅乾。（翻攝自OREO 官網）

Johnie Walker推出限定版威士忌，利用感溫油墨科技，只要放在冷凍庫，瓶身就會浮現劇中標語「Winter is Here」凜冬將至。（翻攝自Johnie Walker）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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