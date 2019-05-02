豐榮國小學生扮小小記者 探訪在地酪農業

2019-05-02 15:31

〔記者詹士弘／雲林報導〕崙背豐榮國小小朋友扮演小小記者，「走讀地方」，實地探訪社區酪農場，了解如何餵養乳牛、運送牛奶，創新商機， 了解地方產業，老師看到孩子自己寫採訪稿、 訪談校友，表現出專業的態度與情感，大讚果然行千里路勝過萬卷書。

豐榮國小特色課程「154貓兒干 酪香豐食尚」，獲得教育部教學卓越獎，孩子扮演小小記者走讀社區，今天3到5年級學生在老師帶領下，拜訪豐榮社區兩個酪農場，包括校友自創品牌的「鮮乳坊」， 親自參與餵牛工作，了解養乳牛的辛苦，也到社區的千巧谷樂園，了解如何將一級產業變成三級產業，讓牛奶變商品及觀光事業。

學生扮演小記者，詢問酪農飼養乳牛的辛苦談，從如何餵養奶牛，冬天沒有鮮草時，如何找替代品，採集的鮮乳如何保存運送，態度專注認真，學習意願高，連老師看了都很感動。

校長李秉承表示，帶學生走讀社區，是希望孩子能與社區產生感情的連結，社區有很多的故事及歷史，師生沒有走校園是看不到的，每次的走讀，不僅學生與地方連帶更深，老師也能更認識社區，是很棒的學習課程。

李秉承指出，豐榮國小雖然是個小學校，但學校把學生家長當合夥人，一起治理學校，把社區當教室，擴大學習空間，努力也獲得社區的支持，今年新生報到數有20人，比學區戶籍內的14人多了6人，就是對學校最大的肯定。

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