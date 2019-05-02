加熱式菸品一樣含尼古丁、致癌物 國健署擬修法禁輸入

2019-05-02 15:12

〔記者吳亮儀／台北報導〕近來加熱式菸品越來越常見，許多人認為這較香菸危害輕；國民健康署今天發布新聞稿強調，加熱式菸品一樣含有尼古丁和致癌物，已在討論修法「菸害防制法」，讓禁止加熱式菸品進口於法有據。

國健署組長羅素英說，根據日本研究報告指出，加熱式菸品與傳統紙菸一樣，除含尼古丁易讓人成癮外，也含有焦油、NNN、NNK、甲醛、乙醛等有毒及致癌物質。

而今年發表在菸草控制期刊《Tobacco Control》的最新研究報告也指出，加熱式菸品的塑膠材料部份，在一般使用的加熱過程中，約90°C左右就會釋出急毒性與高毒性物質甲醛氰醇，且由於加熱式菸品設備的使用性質，可能會導致吸食的間隔減少，因此可能增加用戶對尼古丁和其他有害化學物質的攝入量。

羅素英強調，最麻煩的是加熱式菸品會增加青少年嘗試吸菸的機會，美國、加拿大、英國聯合研究顯示，16至19歲的青少年多達25.1%想嘗試加熱式菸品，高過菸草的19.3%；日本、韓國資料也顯示，開放加熱式菸品進口以後，菸品使用率倍增且以青少年為主。

羅素英說，現在已在研擬修法菸害防制法，要讓禁止加熱式菸品進口於法有據。

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