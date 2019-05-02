竹市「回收生活節」啟動 資源物兌現金抵用券兼做愛心助寒士

2019-05-02 14:33

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕為讓資源循環利用，減少地球負擔，新竹市環保局以「環保融入生活」為出發點，結合轄內大潤發新竹湳雅店、愛買新竹店、NOVA新竹店、順發新竹店、順發經國店等5家業者，5月至8月舉辦「回收生活節」，提交廢筆記型電腦、廢平板電腦、廢鍵盤、廢乾電池、廢光碟及廢電扇等6大類資源物，即可兌換10元到100元不等的現金抵用券。

本次活動特別結合人安慈善基金會協助清運資源物，變賣金額將全數幫助街友、獨居長輩、社會邊緣人等寒士。市長林智堅鼓勵民眾踴躍參加，除可資源回收愛地球外，同時展現愛心幫助弱勢，為環境永續盡心力，提供下一代更美好的環境。

環保局長江盛任表示，「回收生活節」為期4個月，辦理期間從5月1日至8月31日止。民眾持指定資源回收物及數（重）量，即可兌換現金抵用券，資源物兌換條件及抵用券面額如下：廢筆記型電腦1台100元、廢平板電腦1台100元、廢鍵盤1台20元、廢電扇1台30元、廢乾電池0.5公斤10元、廢光碟片0.5公斤10元。

現金抵用券限於各辦理回收之3C賣場或量販店直接購物折抵使用，每人每項資源物限兌換3份，數量有限兌完為止。「回收生活節」分為3C賣場及量販店兩個回收管道，兩個管道皆可兌換廢筆記型電腦、廢平板電腦、廢鍵盤、廢乾電池、廢電扇及廢光碟等6類資源物，為配合業者場地及人力調度，辦理日期略有不同，提醒民眾特別留意。

第1個回收管道為3C賣場，計有NOVA新竹店、順發新竹店、順發經國店等3家，辦理日期為 5月1日至8月31日，地址及營業時間資訊如下：NOVA資訊廣場新竹店（光復路二段200號，營業時間10:30~21:30）、順發3C量販店（新竹店：金城一路7號、經國店：經國路一段470號，營業時間10:00~22:00）。

第2個回收管道為量販店，計有大潤發新竹湳雅店（湳雅街95號）、愛買新竹店（公道五路二段469號）等2家。大潤發新竹湳雅店辦理6場次，日期為5/30、6/20、7/11、7/25、8/22、8/29週四下午14：00~16：00；愛買新竹店辦理6場次，日期為5/25、6/14、7/6、7/20、8/3、8/24週六上午9：30~12：00。

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