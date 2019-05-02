四技二專統一入學考試週六、日舉行 雲林考生有3080人

2019-05-02 13:14

〔記者詹士弘／雲林報導〕108學年度科技校院四技二專統一入學測驗考試將於5月4日（週六）、5月5日（週日）舉行，雲林考區試務工作由雲林科技大學負責主辦，雲林縣有二個考區，分別為：雲林科技大學與虎尾科技大學，計有76間普通試場、2間特殊試場，應試考生為3080人。

雲科大教務長李傳房表示，5月4日上午8時當日上午8時開放考區，並在雲科大及虎科大校門口公布「試場平面圖」、「試場分配表」，供考生了解試場位置及環境，考生可至試場外走廊查看應試座位，惟不得進入試場內，請考生務必確實查看准考證號碼並確認考場位置，以免屆時倉促而跑錯試場。

自105學年度起試場全面開放使用冷氣（非冷氣試場除外），冷氣溫度以設定於攝氏26~28度為原則。

測驗中心特別表示，冷氣開放係屬服務措施，若考試進行當中臨時發生跳電、冷氣設備故障，無法修復，將開啟門窗或風扇，繼續考試，考生不得要求更換試場、加分及延長考試時間等。冷氣試場全程（含各節次空檔及中午休息時間）開放冷氣，考生可於試場內休息至下一節監試人員發卷前，考生若對於溫度較為敏感，得自行攜帶保暖衣物。因冷氣開啟，試場如較為封閉，請考生特別注意各節考試預備、開始、結束鈴（鐘）響；尤其考試結束鈴（鐘）響畢，應立即停止作答，否則將會被提報違規。

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