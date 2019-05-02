台南教養院職員開個展 院生觀展「藝油未盡」

2019-05-02 11:28

〔記者王涵平／台南報導〕台南教養院職員李淑美油畫個展今開幕，院長張瓊月偕院生到場祝賀觀展，院生獻花祝賀，李淑美親自導覽，場面溫馨有趣。

李淑美隨畫家李政哲習畫，此次在民治市政中心個展「藝油未盡」，以寫意的筆觸描繪周遭生活題材的內涵，兼以畫刀刻劃出作品的力度與景物美感，讓畫面意境與濃度相互輝映。

李淑美出生於台北眷村，與先生結婚後定居於台南市，年輕時擅長球類運動，個性活潑外向；2011年隨李政哲老師學習繪畫，並將繪畫專長帶到教養院當中，美麗作品提供給教養院作為苑舍布置，讓院生在生活中也能有美學饗宴。

李淑美工作之餘也學習彈奏古箏、皮件雕刻、甚或造型氣球及婚禮佈置等，興趣涉獵十分廣泛，不論是動態球類活動及靜態活動都是箇中翹楚，動靜皆宜的才女。在教養院內特別關懷家庭困難的弱勢院生，並且主動向朋友號召提供物資。更參與家扶中心認養兒童、嘉邑行善團造橋鋪路及慈善愛心會等多項公益事務。

張瓊月表示，李淑美在院內服務28年，個性開朗、工作非常認真盡責，院生都非常喜歡她，是院內不可或缺的好幫手。

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