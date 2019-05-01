桃園幼兒園第二階段3、4日登記 提供1991名額

2019-05-01 22:47

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市公立、非營利幼兒園第二階段招生將於3、4日開放登記報名，招生名額除「2歲專班」211個名額外，第一階段招生3到5歲混齡班仍有1780個缺額也納入第二階段招生，總計114園、提供1991個名額；其中3到5歲混齡班第一階段僅開放4足歲以上幼兒報名，第二階段則放寬至3足歲以上幼兒，至於「2歲專班」則專供2足歲幼兒申請。

第二階段於3日上午8點30分起至下午3點30分、4日上午8點30分起至12點30分止開放登記報名，至於各幼兒園招生簡章及招收名額，可至「桃園市公立及非營利幼兒園招生網站」查詢，該網站可即時瀏覽各階段報名人數、錄取名額及備取遞補情形，供家長報名時參考。

教育局表示，第一階段3到5歲混齡班招生，共有208園、7102個名額，總計6372人登記報名，其中92園因登記額滿進行抽籤，最後有5322人錄取，錄取率為84％。

至於各幼兒園仍以身心障礙幼兒、低收入戶子女、中低收入戶子女、原住民幼兒、特殊境遇家庭子女、中度以上身心障礙者子女等六類優先錄取，如申請登記人數超過預定招收名額，則以公開電腦抽籤方式決定。

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