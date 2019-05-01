機車業者協助車主淘汰二行程機車 每輛獎金500元

2019-05-01 16:36

〔記者劉力仁／台北報導〕目前全台使用中的二行程機車約78萬輛，在碳氫化合物（HC）方面，二行程機車為四行程機車20倍，一氧化碳（CO）約2倍，環保署出新招，機車業者幫忙淘汰二行程機車，每輛獎勵金500元。

環保署今天修正發布「淘汰二行程機車及新購電動二輪車補助辦法」，環保署空保處說，經專業判定無法有效改善排氣污染的二行程機車，機車業者配合宣導並協助民眾完成報廢及回收，得向車行登記所在地的主管機關申請獎勵金500元，希望提升民眾淘汰老舊二行程機車的意願。

環保署統計，全國機車登記數約1386萬輛，其中大多為四行程機車，二行程機車約有78萬輛，50cc以下二行程機車佔大多數。為加速淘汰二行程機車，環保署於93年1月1日起實施機車第四期排放標準，其中特別加嚴二行程機車之排放標準，促使國內機車製造廠不再生產銷售二行程機車。又為鼓勵民眾淘汰二行程機車，除了廢機車回收獎勵金300元，環保署也提供淘汰老舊二行程機車補助金每輛1000元，逐年遞減至109年不再補助。

如果車主汰舊老舊二行程機車並購買合格電動機車、電動（輔助）自行車，可依照車型向環保署申請3000元到5000元補助，另各縣市政府也各訂定相關補助方案。

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