端午挑粽子食材 大廚提醒這三樣食材多留意

2019-05-01 11:37

〔記者吳亮儀／台北報導〕下月就是端午節，許多民眾開始陸續準備端午食材；食品藥物管理署「金帽大廚」林文科示範製作粽子，也提醒在選購食材時，可特別注意蝦米、菜脯、香菇，且避免購買不明來源的散裝品。

林文科提醒，許多人仍會親手做粽子，在購買食材蝦米時，應挑選顏色呈現自然淡橘紅色，形體完整乾燥；菜脯應儘量挑選低溫冷藏、無刺鼻異味；香菇應選帶有自然香氣、傘面深褐色有厚度菇型完整。

他也提醒，在調理食材前都要先用清水浸泡，再清水沖洗，減少食品添加物殘留。

除了市面販售的食材外，越來越多人會買已經包好的粽子，食藥署也針對旅館飯店、知名粽子店等製造業者，含網路平台販售的製造業者採實地查核，查核項目包括食品業者登錄、食品良好衛生規範準則、產品標示、粽子及食材抽驗等。

另外，食藥署也針對傳統市場販售業包含零售商、攤販等所販售的粽子、鹼粽、應景食材如蝦米、鹹蛋黃及菜脯等產品加強抽驗，檢驗項目包含非法色素、食品添加物、農藥、動物用藥殘留或衛生標準等。

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