新瓦屋好客上好茶吹異國風 號召百人揉茶香包

2019-05-01 07:53

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣預定5月18日的「新瓦屋好客上好茶」活動，今年吹起異國風，除了體驗峨眉、北埔、關西傳統在地茗茶，還安排日本、泰國、越南、印度等4個國家，穿著傳統服裝獻上各國風味茶！茶席體驗、樂茶親子DIY和百人揉茶香包，今早（5月1日）上午10點開放網路報名。

新竹縣長楊文科表示，今年好客上好茶活動以多元藝文文化為主軸，除邀請鄉親一邊品茗各國風味茶一邊享用異國點心，也請來竹縣青農號召「百人揉茶香包DIY」活動，歡迎大小朋友一同來新瓦屋享受后後時光。

文化局長李猶龍表示，「好客上好茶」活動5月18日早上11點開始，在竹北新瓦屋客家文化保存區結合食茶小市集、13好市集、新竹縣農夫市集以及古風車巷弄室集等活動暖場；下午2點由百人揉茶體驗揭開序幕，現場教民眾如何以手工揉捻壓揉的方式，製作成卡哇伊-晴天娃娃香包。

新瓦屋大草坪將上演「茶韻飄香花舞戀-環境劇場」以及「育真&小若提琴二重奏」；舞台場邊，規劃了2場親子DIY教學，現場教作桐花豬撲滿（酌收材料費350元），還有「茶香小學堂」透過茶隨堂測試知識、品茗拼對、小手秤茶等闖關遊戲；禾埕廣場則有玩泡泡活動。

相關活動有用50元銅板價即可體驗茶席（送紀念杯）、揉茶、彩繪防蚊香包，採網路報名，名額有限，額滿為止。詳情請上文化局官網或上FB「新竹縣ing」、「竹縣go藝思」查詢。

文化局表示，配合「2019新竹遶桐花-新竹縣客家桐花祭-集章抽好禮」活動， 5月18日前，只要集滿竹縣4個社區/社團、鄉鎮市桐花祭活動及5月18日「好客上好茶」，共計5個活動章，即可參加抽獎，將於「好客上好茶」活動中抽出喜來登大飯店住宿券、桐花傘等多樣獎品。

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