高雄文化局招志工擺烏龍 兼職、長期工讀卻0薪資

2019-04-30 23:11

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄電影館花錢上人力銀行招募50名志工，未見成效反傳爭議，因刊登「兼職」、「長期工讀」，工作時間6天、每天3小時，待遇卻是0，求職者誤以為假募志工，真僱工規避支薪，勞工局調查發現誤會一場，文化局電影館今緊急下架，勞工局強調若違反勞基法，可開罰2萬至100萬元。

勞工局上人力網站發現，文化局電影館招募驗票、導覽志工，疑因徵才格式制式化，徵才「職務類別」刊出售票、收銀人員、工讀生、行政助理，均屬民間公司行號給薪職別，「工作性質」為兼職、長期工讀，「上班時段」從下午1點至晚上9點30分，分兩班制，每班約3小時，但「工作待遇」卻是論件計酬0元。

勞工局洽詢「資方」電影館，館方解釋只是招募志工，徵才上方有註記長期志工（無薪資），畢竟上人力銀行多為求職者，恐難辨別是招募志工，還是徵工讀生充當免費志工，勞工局不諱言，招募志工若用「兼職」、「工讀」等名詞，確實容易發生爭議，館方昨立即下架。

文化局電影館表示，因應2018年電影館組織改制及服務場區擴大至市總圖書館，未來並可能延伸至駁二，因應重新調查志工服務場域及培訓，預計招募50名對電影藝術有興超的志工，只要年滿18歲、高中（職）以上學歷有服務熱忱者，具外語能力、電影專業才能者更好。

勞工局也為文化局電影館緩頰，指在人力銀行招募志工，制式的內易引起誤會，所幸尚無任何實質受害人，否則一旦查有假募志工、真僱工，資方不給付薪資，或違反七休一規定，可依違反勞基法，開罰2萬至100萬元罰款。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/