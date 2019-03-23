台電800人當花博志工 馬祖員工也響應

2019-03-23 18:09

〔記者張軒哲／台中報導〕春假將近，把握時間參觀台中花博！花博展期至4月24日，倒數一個月，累計入園參觀人次現已逾600萬，從早到晚協助遊客解決疑難雜症的志工，也是默默付出的無名英雄。此次台中花博志工人數排名第一的企業是台電志工，從北到南超過40個單位投入886位志工人力，志工團服務時數更已將近5萬小時，連馬祖也有員工利用過年期間飄洋過海返台協助，令人感佩。

花博要維持6個月展期每一天的參觀品質，至今已服勤的1萬多名花博志工絕對是關鍵角色。台電表示，台中花博是國際盛事，前年8月即展開全公司招募計畫，歷經9場推廣說明會與線上招募，募集近900位熱心志工，其中更有超過7成功無志工經驗，需額外花費假日時間受訓取得志工證照，並接受花博訓練。

台電指出，886名志工約800人來自中部單位員眷。其中，台電馬祖區處處長張毓哲也利用過年返台支援志工。張毓哲說，自己是台中人，台中舉辦花博與有榮焉，趁著過年回家期間盡一份力。張毓哲說，推薦森林園區主場館「發現館」，其中大甲溪流域水文等生態呈現，台中在地人看來會「超有感」。

來自苗栗通霄電廠、平時負責機械維護的台電花博志工邱昌慶，截至22日止服務時數已達375小時，在台電現職員工排名第一。邱昌慶說，與太太一同報名，目前固定每周日擔任花博志工，即使沒薪水且需花費假日時間，能夠幫助人，陌生遊客一句簡單「辛苦了」的感謝，也讓他很有成就感。

台電台中區經理蔡宗霖家住彰化，擔任花博志工時數也有300小時，名列台電員工第二。台中區處的曹蜀宜說，擔任志工時，碰到遊客發現她是台電人，還以為是園區停電來搶修。

台電表示，花博展期至4月24日，歡迎民眾前往參觀，好看又好拍，若發現服務志工是台電員工，也可以幫他們打氣加油。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/