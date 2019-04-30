惡劣！空氣槍爆頭麻雀 高中生獵鳥殘忍秀影片引爆網怒

2019-04-30 20:05

〔即時新聞／綜合報導〕新北市一名高中生日前疑似因為無聊，使用空氣狙擊槍射殺麻雀、燕子等，並將「戰果」放上個人社群平台炫耀，還說「3隻爆頭，其他6隻打腹部就帶傷飛走了」等，更近拍小麻雀左邊頭部遭射中流血、奄奄一息的慘況。網友看了紛紛怒轟「太殘忍了」！

據悉，該名高中生為該校拳擊隊員，於假日期間以生存遊戲用槍射殺小鳥，將「戰果」分享到個人社群平台，稱「無聊打小鳥」、「威力有點小」等，還抓起受傷的麻雀拍攝「爆頭的部分」，麻雀左邊頭部流血，右邊眼睛仍一眨一眨，模樣令人心疼。

網友們看到影片後抨擊「有夠誇張！」、「這真的會有報應！」、「原住民雖然打獵，但他們為了生活，而不是為了好玩，而殘忍傷害動物」等。

有民眾通報該生所屬高中，校方已發聲明，校長也親自回信「很抱歉，學校沒有把學生教好」！並指出，昨晚已陪同學生與學生家長至警局完成調查，空氣槍也已交警局送檢，學生很後悔。校長承諾，學校會再加強生命教育，並再次為學生行為致歉。

該校聲明全文： 1.本校在4/29晚間接獲民眾舉報後，經立即查證確實為本校高中學生於假日期間在校外的不當行為，當晚由教官主動帶著孩子及家人至派出所完成調查及筆錄，並完成校安通報，將於本週三（5/1）召開學生獎懲委員會審議本案。 2.學生深感悔意，本校已立即啟動輔導措施，並於今日（4/30）與全體學生宣導生命教育的重要。本校校長已於今日對各媒體做說明，感謝各界對本次事件的關心，造成大眾的不安深感抱歉！謝謝！

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