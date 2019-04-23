超厭世！麻雀「眼神死」癱在木頭上 網哭：我的人生寫照

2019-04-23 23:42

〔即時新聞／綜合報導〕日本一名喜愛拍攝「麻雀」的網友，平常以捕捉到麻雀美麗的身影為樂，結果日前他卻意外拍到一隻看起來「超厭世」的麻雀，不僅整個頭都癱在木頭上，還嘴巴開開，露出一種「不想上班」的表情，照片曝光後讓許多網友笑翻，直呼「太寫實了！根本我的人生寫照啊！」

日本網友「@aerial2009」19日在推特PO出這張麻雀的「崩壞照」，還替麻雀配上旁白：「有時候會對所有事情都感到厭倦」。從照片中可見，這隻麻雀看起來累壞了，不僅整個頭都癱軟在木頭上，還眼睛半瞇、嘴巴開開，若牠是一名朝九晚五的上班族，這時候大概就是遇到「明天星期一」的狀況，滿腦子想的都是「不想上班」吧！

有趣的照片曝光後，立刻引起許多網友共鳴，紛紛留言說，「有時候（X）無論何時（O）」、「我巢吹了」、「生無可戀」、「這就是我啊！」、「這隻麻雀得了厭世病，不如...」、「確定不是宿醉？」、 「好可愛耶」、「人生最佳寫照（癱軟）」。

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