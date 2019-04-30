改名鯨豚線好了啦！ 東琉線又見海豚悠游「超療癒」

2019-04-30 16:27

［記者陳彥廷／屏東報導］東港小琉球航線今天早上又再度傳出被交通輪目擊有海豚成群結隊翩翻悠游，由於已是這半年來第4度近距離目睹鯨豚等海中生物，鄉民小李笑稱「改名叫鯨豚線了啦！」。

東港每天都有十數班的交通輪往返東港小琉球間，不論是島上的通勤族還是觀光客，皆是最主要的交通工具，去年9月開始就數度被人直擊經常出現鯨豚等較為罕見的海中生物，沒想到今天中午又無預警現蹤。

交通輪翔信輪今天中午時分的航班於航行途中再度記錄到海豚出沒，只見至少8隻海豚成群結隊在船艙悠游，配著藍天白雲，影片清楚的記錄到海豚在海中翻身且快速的競游，湛藍大海更讓灰銀色的魚身特別顯眼，乘客見狀直呼相當療癒。

「環境友善自然能吸引可成為觀光財的水族」，專研鯨豚的成大教授王建平指出，從影片推判，應為台灣西南海域較常見的瓶鼻海豚，而且從泳速看來，就是非常健康個體，畫面療癒。

王建平認為，近年目擊健康活體的機率大增，認為除了通勤往返的交通輪頻率增加而大增外，更重要的就是當地海洋環境友善，海豚食源多，自然就容易成群結隊覓食。

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