獨家》不只「鯨」鴻一瞥！東琉線連2天直擊鯨蹤

2019-02-26 00:01

〔記者陳彥廷／屏東報導〕往返屏東縣東港及小琉球的東琉航線上週六有船員直擊抹香鯨，原以為就只是「鯨」鴻一瞥，沒想到隔天週日再傳出鯨蹤，從外形和大小判斷疑似同一尾鯨，原本只是嬉笑戲謔的「賞鯨航線」，似乎出現了某種程度的可行性。

東琉航線泰富輪週日早上8點往東港航班，再度於航程中直擊鯨魚下潛，這是繼週六後，同班船在附近的地點再目擊鯨蹤，從大小、外形判斷，疑與週六所目擊的抹香鯨魚為同1尾，是不是棲息在東琉之間，已引起知情民眾熱議。

泰富輪公司判斷，據這兩天的目擊情形，前天應該是要往北去接近高雄處的海域覓食，後來又往南到航線附近的深海區覓食，地方並湧起如同宜、花、東般設置「賞鯨航線」促進觀光的討論聲浪。

「保全鯨魚活體優先！」屏東縣農業處長黃國榮說，台灣西南海域所目擊的鯨魚應以「路過」為主，且東琉航線附近有沿近海漁業、高雄港商船等航線，出入非常頻繁，目前最優先目標就是打造友善的海洋環境，交通輪也都有聲納，不管是目擊還是航行儀哭，都能看到若再現鯨蹤除請海巡單位戒護，並請交通輪注意。

中華鯨豚協會專員余欣怡指出，小琉球潛水運動興盛，但國際級賞鯨潛點，因為氣瓶的吐泡會被鯨魚視為威脅，因此國際級潛水賞鯨點的海域環境及氣瓶設備都要特製，樂觀其成有鯨魚棲息，但現階段仍應先以提昇海洋的各種條件，才有可能營造出友善鯨魚、進而吸引其棲息的環境。

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