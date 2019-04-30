選舉恩怨擺一邊 饒慶鈴、劉櫂豪協力籌辦明年全障運

2019-04-30 14:21

［記者黃明堂／台東報導］台東縣政府明年將承辦全國身心障礙國民運動會，立委劉櫂豪協助向體育署爭取到1204萬改善經費，縣長饒慶鈴透過行政院東辦副執行長洪宗楷感謝劉，劉則在今天讚揚饒領導之下的籌辦團隊相當專業，足以承辦國際賽事。

饒慶鈴與劉櫂豪在去年底的縣長選舉中激烈競爭，但選舉過後，全障運反而讓雙方暫時排除障礙，各在地方及中央為運動會効力。

劉櫂豪今天邀體育署長高俊雄到台東視察東海運動公園、康樂國小溜冰場等全障運場館，針對待補強的無障礙設施，高俊雄允諾支持。

縣府教育處及籌備小組提出1204萬4000元的經費需求，要改善場館無障礙設施以及運動、排水設施改善，高俊雄允諾補助1083萬9600元，讓全障運順利進行。

洪宗楷在協調會中表示，縣長饒慶鈴先前已打電話及簡訊拜託他及劉櫂豪協助爭取經費，也有感謝幫忙爭取國際衝浪賽的經費，而且去年以前都是補助800萬，今年增加到1000萬元。

劉櫂豪則表示，今天縣府團隊的簡報令他刮目相看，他也感謝在饒慶鈴的領導下，籌備小組個個相當專業，幾乎可以組公司來辦國際賽事。

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