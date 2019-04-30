外籍移工天堂！高雄大學開課免費學有氧、按摩

2019-04-30 13:51

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄大學「菲律賓公民在台學習中心（PLC@NUK）」開辦的免費推廣課程「菲常跳有氧」、「健康按摩工作坊」，學習有氧運動健身、筋絡按摩技巧。

該課為PLC@NUK專為在台菲籍人士開設，相關系列還有「初階華語文」、「台灣文化」等兩門課程，均獲得教育部補助開設，校內推廣教育中心負責執行。

「健康按摩工作坊」由校內運動健康與休閒學系副教授劉紹東授課，教導學員認識肌肉骨骼構造與簡易徒手按摩技術，使長時間操作機台等工作的肩頸、手臂、腰背得以放鬆舒緩。

「菲常跳有氧」則由同系畢業校友、專業教練孫婉華帶領，平日忙於工作的學員被操到滿身大汗、氣喘吁吁。

學員之一、新住民鍾美娟相當認真，報名所有網路與面授課程，表示上課內容實用有趣，可幫助快速融入台灣社會，相當鼓勵同鄉朋友參與。

另外兩門「初階華語文」、「台灣文化」免費課程，前者已於日前上線，均採網路結合面授形式，歡迎在台菲籍人士進修，「台灣文化」預計6月中旬推出。

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