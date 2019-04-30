基隆限定 除濕機節能補助每台最高8000元

2019-04-30 12:07

〔記者盧賢秀／基隆報導〕政府推動住商住宅節能設備和家電補助，除了汰換電冰箱、冷氣之外，基隆限定除濕機也可以補助，最高1台可補助8000元（不可超過售價1/2），即日起開始受理到11月底，補助款用完就停止補助。

基隆市政府工務處配合經濟部推動「縣市共推住商節電行動」，除了住商部門及住宅耗能設備汰換補助，買一包、二級節能冷暖氣機或電冰箱，節能冷氣機每kw補助1000元，每台補助不超過3000元，電冰箱每公升補助10元，每台不補助不超過3000元。

基隆因應潮濕多雨氣候，家家戶戶都用除濕機，基隆也一、二級節能除濕機列入補助範圍， 每公升補助400元，最高補助到20公升即8000元，但補助金額最高不超過每台除濕機的售價的1/2，購買期追溯到去年6月1日。

工務處今天開始受理，冷氣和冰箱補助金額924萬元，除濕機補助總額220萬元，總共1144萬元，金額補助完就停止受理。每一戶泠氣機、冰箱和除濕機補助台數不限。

此外，住商部門節能設備汰換補助，包括汰換無風管空氣調節機、辦公室及營業場場的T8/T9營光燈具、除濕機汰換、集合住宅和辦公大樓停車場汰換智慧照明燈具等。

申請人須提供購買證明、回收證明（廢四機回收聯單）、裝機地址證明文件等資料。市府設有住商節電專線電話02-24272437諮詢，也可在基隆市共推住商節電行動網、基隆市工務處網站、基隆市全球資訊網查詢。

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