黃偉哲：台南捷運說明會問卷調查 逾85％支持興建

2019-04-30 12:18

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市捷運建不建？引發民眾議論。市府舉辦8場說明會，現場回收問卷調查結果逾85％支持興建，不過中央補助1.16億元規劃費的墊付案，在市議會程序委員會「卡關」送不進大會審議，市長黃偉哲將於今（30）日中午議會總質詢後拜會議長郭信良，外界解讀是為此事拜會，不過黃偉哲在拜會前受訪表示，不論是平日或議會期間，府會之間溝通是很正常的事，以平常心看待，希望外界看法不要只定位在捷運案。

黃偉哲表示，台南捷運開過8場說明會，就現場回收問卷調查結果顯示，逾85％支持興建，說明會舉辦地點不可能選在偏遠地方，參加說明會的民眾基本上都是關心捷運興建問題的民眾，而台南單軌捷運目前規劃4條，興建經費7百億餘元，比起其他地方捷運1條就動輒上千億元，台南捷運非常謹慎用心規劃。

黃偉哲表示，市府提送的墊付案不只有捷運規劃費，還有其他偏鄉教育及社會福利應辦事項經費，被程序委員會包裹式退回，因此拜會溝通尋求解決，是很正常的府會互動，希望外界看法不要只定位在昨日程序委員會的捷運墊付案破局而才來拜會。

黃偉哲說，過去有人認為他上任市長後未先主動拜會議長，或是府會互動上有禮貌不週之處，他也會好好檢討改進。

據了解，「南市先進運輸系統（藍、綠、紅線）規劃作業」共1.16億元墊付案，於今年2月底的市議會臨時會遭到保留，市府這次提案送市議會大會，昨日仍在程序委員會卡關。

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