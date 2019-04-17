質疑台南捷運座談「槍手」套招發言 議員拍桌：公布身分

2019-04-17 20:50

〔記者王捷／台南報導〕台南市捷運在中西區舉辦座談會，一名自稱「賴姓同學」、戴口罩的男子，在發表支持捷運的想法時，同時要求市府人員為簡報翻頁，與其他發言民眾不同，遭現場民眾質疑是廠商或市府找來的「槍手」，國民黨市議員許至椿站起來要求公布男子身分，引起現場一片混亂，市府人員高喊如果再不回座將動用警察權，交通局在現場否認有「套過招」，男子在事後接受訪問時，僅說他有肖像權，要求刪除照片。

台南捷運在台南各區舉辦座談會，每場都有民眾發表意見，在發表意見前，必須先填單，並且有時間限制，大多數的民眾都支持捷運，但部分反對的民眾，並不是反對捷運，而是希望捷運路線路線能設置在人潮出入、需要的路段。

在晚間8點多時，輪到一名「賴同學」上台發言，他帶著口罩發言，但他與其他人不同的是，他在發言時同時播放簡報，並請市府工作人員替簡報翻頁，當時就有民眾發覺異常，跳起來指責男子是「替市府說話」，質問市府這名男子到底是誰。

市議員許至椿跳起來指著男子，要求市府公布身分，這時男子脫下口罩，托腮在講台上說，「我是替你們著想」。

交通局長林炎成則說，他不認識這名男子，但希望不要造成衝突，可能男子比較年輕，說話比較不圓融，但是大家都是為了台南。

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