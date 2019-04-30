台鐵扣留4.3億保證金 發函普悠瑪號得標商求償

2019-04-30 12:08

〔記者陳宜加／台北報導〕普悠瑪事故發生已滿6個月，究責仍在進行中，交通部除了擴大懲處包括3名前局長與司機員在內的30人，也追究當初車輛製造商的責任，台鐵扣住4.3億元普悠瑪號保固保證金，今天並將正式發函日本住友商事台灣分公司，後續協商求償。

台鐵調查，普悠瑪號通車前，得標商日本住友商事、車輛製造商日車公司委託英國勞氏IV&V獨立第三方單位驗證過程中失職，未發現維修手冊中「主風泵」用詞多且不同，間接導致司機員與調度員通話時誤解；驗收單也未納入ATP遠端監控系統，讓台鐵錯失驗收。

日車去年也坦承設計疏失，ATP遠端監控系統沒有接線，台鐵今天將發函向日車咎責。函文指出，因ATP遠端監視功能、主風泵與維修手冊有諸多缺失，減損價值、效用並造成台鐵損害，金額從保固保證金中扣抵。

台鐵表示，發函日本住友台灣分公司後，再轉給日車、勞氏，目前普悠瑪號共計152輛，將扣住約4.3億元保固保證金，後續將協商求償，也不排除循法律途徑。

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