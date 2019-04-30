日本10連休黃金週發威！ 來台機位全滿

2019-04-30 09:49

〔記者陳宜加／台北報導〕日本是國人出國首選，而我國拚觀光，日本也是重點客源市場，日客來台人數逐年增加；適逢日本進入史上最長10天連休「黃金週」，本週台、日航線整體載客率超過8成、來台機位全滿，熱門時段機票更早於去年底就售罄，一位難求。

日本新皇即位、年號變更，目前進入史上最長10連休的「黃金週」，一路從4月27日起至5月6日，也已成為航空公司一大客源。業者指出，「黃金週」本就是日客機位需求旺盛時期，且日本人習慣提前規劃行程，通常在夏季班表開賣初期，黃金週期間的機位銷售情況明顯比其他時段熱絡，呈現穩定成長狀態。

華航表示，黃金週期間日本來台的所有航班已全滿，來回平均載客率也超過8成。長榮表示，日本來台的各條航線幾近全滿。兩航均觀察較往年同期有成長。

台灣虎航表示，今年日本人更早規劃行程，去年12月初開賣今年夏季班表，東京、大阪往返台北等熱門航線，熱門時段機位在開賣1個月左右就已售罄，相較往年同期日客來台更有助益，業績成長超過2成。

AirAsia也宣布，為慶祝日本新皇登基，以5月1日登基日祭出限時3天特價，台北─名古屋單程未稅501元起、台北─大阪1001元起，促銷至5月2日止，出發日期至6月底，隨新皇登基便宜「登機」。

市場需求增加，航空公司今年也紛紛加深日本市場布局。華航石垣島增至每週2班、名古屋增至每週14班、高松增至每天1班；福岡5月12日起增為每週18班，搭配鹿兒島、熊本、宮崎等航點，主攻日本九州不同點進出市場。華航表示，持續布建日本航網，目前每週總班次達195班，今年可望突破200。

長榮也加強日本市場布局，6月6日起復飛名古屋、每天1班；7月17日開航青森、7月18日開航松山，均為每週2班。福岡、沖繩、仙台、成田等也增班。日本航點增為12個、每週總班數達144班。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/