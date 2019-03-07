搶攻日本黃金週10天連假 3國寶級大師赴日快閃表演

2019-03-07 13:15

〔記者蕭玗欣／台北報導〕為搶攻日本4月黃金週連續假期市場，交通部觀光局今帶領台灣觀光協會和數十名旅遊業者赴大阪、福岡宣傳，並特別邀請國際知名大提琴家張正傑、歌仔戲國寶廖瓊枝及京劇「美猴王」朱陸豪3位國寶級大師在桃園機場及關西機場進行快閃表演，讓日本旅客感受台灣現代與傳統藝術融合魅力。

觀光局表示，今年也是觀光局大阪辦事處成立20週年，為感謝日本民眾對台灣觀光的支持，特別邀請國際知名大提琴家張正傑、歌仔戲國寶廖瓊枝及京劇「美猴王」朱陸豪等大師助陣，從3月8日的推廣會揭開序幕、3月9日結合阪神電鐵串聯桃園捷運行銷以彩繪電車啟動；10日、11日在福岡辦理台灣觀光推廣會，再將最新、最熱門的觀光資訊帶進九州。

張正傑表示，過去台灣發生重大災害如地震，日本都是第一時間伸出援手協助，去年看到關西機場淹水，受困的台灣民眾在那邊也受到照顧，因此希望把台灣最棒的文化帶去，邀請歌仔戲國寶廖瓊枝和京劇老師朱陸豪，讓日本人在關西機場看見王寶釧、京劇中的美猴王和大提琴的演出，看到台灣人的創意。

廖瓊枝表示，自己從來沒有過快閃表演的經驗，去年到維也納有看過外國團體在公園和車站快閃，感覺蠻好玩的，很開心能在觀光局邀請下到日本表演，自己也非常期待；朱陸豪表示，年輕時跟著劇團在歐美巡迴表演，這次可以在自己國家做快閃，對他來說非常具有紀念意義。

為讓台灣旅客搶先目睹，3位大師今天搭機前先在桃園機場捷運車廂內小試身手，進行短短5分鐘快閃表演，觀光大使「喔熊」也現身站台，朱陸豪在大提琴演奏聲中，現場獻唱一小段空城計，讓車廂內旅客感受諸葛亮運用空城計時的緊張氣氛；廖瓊枝老師則演唱王寶釧苦守寒窯十八年，展現機場旅客送別氣氛。

觀光局長周永暉表示，今天3月7日恰好也是日本關西機場自去年風災後正式恢復正常，盼透過3位國寶級藝術大師表演，向國外旅客展現台灣軟實力。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/