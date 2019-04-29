台北懸日半遮面 氣象局：還有3天確定看不到

2019-04-29 18:28

〔記者蕭玗欣、即時新聞／台北報導〕中央氣象局預報指出，台北市忠孝西路今起一連5天可見懸日奇景，不少攝影今天傍晚到忠孝西路天橋卡位。中央氣象局表示，今天台灣偏南風，午後有雲層發展順著氣流移動到北台灣，導致台北市今天下午雲層偏多，但仍隱約可見懸日奇景。

據中央氣象局預報，北市忠孝西路4月29日至5月3日、峨嵋街5月2日到5月6日的傍晚5、6點都有機會看見懸日高掛街道。

中央氣象局表示，沒有任何一天百分之百確定可以看見懸日，但未來幾天可以確定的是5月1日、5月2日、5月6日3天是完全沒有機會看到懸日；5月1日、5月2日受梅雨鋒面影響，北市降雨機率高，5月6日也會有另一道鋒面接近，屆時北台灣恐變天，懸日出現機率較低。

氣象局提醒，懸日雖為夕陽美景，但有時太陽光仍強，特別提醒，久視時應備深色太陽眼鏡護目，以免強光傷眼。另外，民眾在街道觀賞懸日時更要特別注意交通秩序的維持和自身的交通安全。

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