綜所稅後天開徵 香油錢也可扣抵所得稅

2019-04-29 13:07

〔記者林國賢／雲林報導〕國人到廟裡拜拜祈福，習慣會添些香油錢，其實香油錢是可以折抵所得稅，國稅局雲林分局表示，香油錢抵抵綜合所得稅額日20%，但安太歲、點光明燈等不再扣抵之列。

綜合所得稅後天開徵，國稅局雲林分局表示，今年個人綜所稅有5大變革，包括4大扣除額提高，以及「股利所得」可選擇分開計稅等，也請民眾及早申報，可提前獲得退稅。

另一般人較不清楚的香油錢申報部分，國稅局人員指出，民眾寺廟安太歲、點光明燈、平安燈、參加法會等因有「花錢買保佑」，廟方也有提供勞務服務對價關係，並非捐贈，因此不能列舉扣除。

若只是單純「添油香」因保佑的是所有信眾，沒有特定對象，是可以列為申報，但必須是合法登記有案的寺廟或宗教團體，國稅局也會徵信。

國稅局雲林分局長沈志光表示，雲林縣每年綜所稅申報案件約13萬6000多件，綜所稅申報有稅額試算、書面申報、二維條碼以及網路申報 4 種方式 ，全國在稅額試算、網路申報佔比已達 95%，請民眾多多利用。

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