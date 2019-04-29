新北路邊停車行動支付繳費 每月抽萬元大獎

2019-04-29 12:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕智慧型手機普及帶動行動支付發展，新北市以行動支付繳納路邊停車費的數量已達250萬張，新北市交通局5月1日至7月30日止，推出「月月抽萬元+首刷車滿3再送10」抽獎優惠活動，每月抽出50名幸運兒，最大獎可獨得1萬元超商禮劵。

交通局長鍾鳴時表示，目前路邊停車費繳費管道包含超商定點代收、金融電信代扣繳、e-bill全國繳費網、區公所及停車管理場現場繳納等，依據統計，停車費代收來源以超商代收占78%居冠。

交通局自2016年起推出行動支付繳停車費服務，民眾只要手機下載App，綁定車號完成設定，停車後就會收到App主動推播提醒訊息，在線上完成繳費，避免逾期忘記繳納的困擾，據統計，民眾使用手機行動支付繳納停車費從一開始的3.5%成長迄今約占近10%，累積繳費單達250萬張，目標希望今年突破300萬張。

市府推出新北市路邊停車行動支付繳費「月月抽萬元+首刷車滿3再送10」」雙重送優惠活動；民眾只要在108年5月1日起至7月31日期間，使用行動支付路邊停車費，每完成繳費1次，即獲得1次抽獎機會，每月將抽出50名幸運兒，最大獎為1萬元超商禮券；此外，5月1日前從未綁定的新車號，使用同一家行動支付繳費滿3次，第3次可現抵停車費10元。

配合活動的APP業者包括Pi行動錢包、歐付寶Opay、停車大聲公、車麻吉、遠傳Friday錢包及萬付通onepaid等6家。

交通局提醒，路邊停車格自開單15天內需繳納停車費，逾期交通局會寄發2次催繳通知書，第1次繳納期限12天，加收工本費15元，第2次繳納期限19天，加收工本費50元，若經2次催繳仍未繳費，將依道路交通管理處罰條例開罰300元。

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