交大經管所校友回娘家 聯電榮董曹興誠共襄盛舉

2019-04-28

〔記者蔡彰盛/新竹報導〕國立交通大學經營管理研究所今舉辦「交通大學管研暨經管校友回娘家」活動,與歷屆校友共同相約在北門旁校園,再續情誼,重溫昔日時光。此次活動隆重邀請聯電創辦人暨榮譽董事長曹興誠與畢業校友們演講,一同參與歡慶校友回娘家的活動。

交通大學管研所所友會會長陳睿緒表示,現今面臨全球化時代,為了促使台灣年輕人更能接軌國際視野,交大經管所將成立全球化台商中心,作為提供年輕學子前進國際化的平台。交大在台灣具有科技產業的優勢與影響力,再結合交大經管所多年來強化科技人才的培訓,以期未來持續對培育領導人才發揮產業貢獻。交通大學經管所所長溫金豐表示,交大近期將進行一系列的計畫,目的除了增加學習資源,亦藉由科技產業的地位來強化交大優勢。

他表示,目前交大管院正積極於桃園青埔建立研發園區,並致力於發展Global EMBA計畫,希望能夠與國際接軌,讓台商更有機會結合全球化議題,並定期舉辦台商全球化論壇,提升交大管理學院的地位,以Gateway For Asia為目標。

聯電創辦人暨榮譽董事長曹興誠先生為交大管研所第一屆校友,今日特地以學長身分回交大與校友們分享人生經驗,並以「啟蒙的意義和成就」為題,透過《Enlightenment Now: The Case for Reason, Science, Humanism, and Progress》一書,與畢業校友們分享理性、科學及人文的思維。

他以啟蒙運動為主軸,表示所有現代化社會都是建立在啟蒙運動的基礎上,現代人應從社會上的言行來檢視是否符合啟蒙運動的規範。啟蒙運動的思想精神強調理性與求知、推崇科學知識以及人權自由與平等,經過啟蒙運動的推波助瀾,全球人民比過去社會更加富足與健康。

此外,曹興誠期許交大校友用理性角度看待台灣議題,並對民主、核能及兩岸議題做出精闢的見解,也和與會校友們進行熱烈議題探討。

交大經營管理研究所原為管理科學研究所,1970年創立以來,累積眾多優秀傑出校友。交大經管所為實踐飲水思源、同行致遠的精神,每年皆舉辦校友回娘家活動,以凝聚校友之間感情。

