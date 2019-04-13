參加交通大學校慶 交通部長林佳龍稱活在交大的環境裡

2019-04-13 14:36

〔記者王駿杰／新竹報導〕交通大學61週年校慶今天登場，邀來交通部長林佳龍參加，9位在各領域大展長才的傑出校友，也一併回娘家歡慶，受贈為傑出校友；林佳龍說，他生活在「交通大學的環境裡面」，因為自己的3個次長都是交大畢業，很高興以交通部長的身分出席校慶。

林佳龍說，常聽大家說交大很多宅男，不過他一路從校門走來，看到的都是型男，還有許多智慧、有氣質的美少女。回想與交大的淵源，他說，之前在政府服務時，有幸促成交大在台南校區的籌設計畫，未來也期待能以交通部長的身分為學校做出貢獻。

林佳龍指出，他關注到交大與台達電研發世界第一「全光交換邊緣資料中心網路系統」，台灣五5G時代來臨，若能促成中華電信與交大的合作與應用，建立策略聯盟，結合人才、預算與專利，就能讓台灣隊打世界盃。

林佳龍說，期待未來能以交通部作為平台，促成產學研合作，結合人才、預算、專業，相信不只是中華電信，甚至連中華郵政都能與交大透過交通部作為平台，攜手產學合作。

今天校慶，陽明大學校長郭旭崧也受邀參加，他說，去年還開玩笑，說「交大60歲、陽明43歲，兩邊都老大不小了還等什麼呢？」經過一年，目前僅剩完成合校計畫與教育部核定。兩校合校後，陽明交大將是台灣最能實現師生共校的最佳典範。

交大今天於典禮上頒贈9位傑出校友，包括：Fina Venture創投公司資深顧問李西川、新思科技全球副總裁暨台灣區總經理李明哲、國家中山科學研究院資訊通信研究所所長林高洲、宇瞻科技股份有限公司董事長陳益世、康聚股份有限公司執行長黃種智、矽谷SiliconCore公司策略長兼技術總監劉恆、中華電信總經理謝繼茂、中華郵政股份有限公司董事長魏健宏、惠統精機工廠股份有限公司董事長魏啟祥。

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