交大師生搭車福音！客運進校園 往返台北省半小時

2019-04-25 17:22

［記者洪美秀／新竹報導］交通大學師生的交通福音！交大表示，過去交大師生或園區上班族要到台北，都要走至少30分鐘到光復路才能搭乘客運，從今天起，豪泰客運在校內設直達站，不用出校園，就可搭客運到台北，不僅多一項選擇，且更加方便，師生們都說太好了。

交大表示，過去交大師生每到週末、假日前要搭乘大眾運輸到台北，都要到光復路附近搭乘，步行需近半個小時，校方與客運業者合作，為方便交大師生搭乘，及減少往返的步行路程，從今天起在校內設直達搭乘站，讓師生往返台北更方便了。

交大表示，豪泰客運已向交大申請設置校內停靠站點「交通大學南大門站」（位於交大西區工六館對面停車場內），除嘉惠校內師生，也提供園區上班族新搭乘方案。另為減低校園環境干擾，此站點在載客後，就會出校園由南大門經新安路離校到交流道，不會走北大門大學路、光復路，希望藉此降低校園車流量及可能的塞車情形。

交大表示，今天客運啟用後，將可減少學生使用機車的機會，也提供師生及園區上班族使用大眾運輸及方便返家及洽公的新選擇，還可節省半小時的時間，更具便利性了。時刻表及乘車處可上網站查詢。

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