高市聯手違建隊 拆除妨害用戶接管用戶

2019-04-28 15:51

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市水利局今年與違建隊聯手，首波針對妨害用戶接管143戶，其中有3戶已開立處分書，已先行拆除鳳山區1戶住戶，經勸說1年多未果，祭出鐵腕展開拆除作業。

高市目前接管率突破4成3，水利局推動污水下水道用戶接管，改善居家環境衛生及河川品質，但許多老舊建築防火巷因價蓋違建無法接管，衍生髒亂、惡臭、蚊蠅孳生等，甚至潛藏登革熱疫情散播危機。

水利局表示，首波針對妨害用戶接管用戶已公告限期自拆的有143戶，目前已有104戶配合自行拆除，另有39戶未拆，已移送工務局開立陳述書，其中3戶已開立處分書。

水利局表示，鳳山區新康街1戶用戶屋後未配合用戶接管作業退縮，不但妨害用戶接管，更影響他人權益及環境衛生改善，經市府相關單位勸說1年多未果，針對鳳山區新康街1戶用戶，展開全屋違建拆除作業。

水利局推動用戶接管，目前由市府免費辦理，請住戶配合自行拆除，提供「施工維護空間」，單側排水至少需75公分、雙側排水至少需80公分，高度以有樑柱支撐無安全疑慮為原則，6個月內不與下水道聯接使用，將處1萬至10萬元罰鍰。

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