還在用水肥車？菜寮站旁26大樓 僅1棟有污水下水道

2019-03-22 17:56

〔記者周湘芸／新北報導〕三重區人口密集，然而，近日新北議員王威元卻在臉書指出，重新路三段雙號邊約26棟房舍，包含菜寮共構大樓，竟只有1棟大樓做污水下水道，其餘仍仰賴抽水肥。對此，新北市水利局污水下水道工程科科長傅光維指出，主要因捷運站後方台電變電所重要電纜過於密集，目前沒有空間設置污水下水道管線，未來會持續規劃。

王威元指出，菜寮捷運站附近26棟大樓，目前只有1棟使用污水下水道，連最新的捷運共構大樓都沒有設置，以往不能做的原因可能是養水站技術不夠成熟，地勢高低問題無法使用重力流，但他認為，即便無法使用重力流，未來也可以考慮用人工動力方式，將污水下水道設置完成。

王威元也說明，當地唯一1棟可使用污水下水道，主要是因為鄰近中正南路口，整個管線的高低差可以接得上。他說，因為鄰近很多地區深度不夠無法容納新的管線，所以沒辦法從旁邊的污水下水道延伸過來，但或許能透過養水站和專線的方式設置。

傅光維則說，目前三重區污水接管率為93％，遠高於新北市整體的59％，菜寮捷運站後方有設置台電變電所，鄰近地區都仰賴其供電，同時也使當地重要管線和民政管線過於密集，導致無法埋設污水管線，但水利局每年都會去評估障礙是否排除，未來也將依當地狀況安排工程進去處理。

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