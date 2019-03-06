新板特區豪宅未接污水管 靠水肥車清運臭翻天

2019-03-06 16:36

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市近年持續推動污水下水道建設，至去年底，累計全市接管戶數達92萬戶，但板橋新板特區一處豪宅污水工程延宕10多年，社區住戶須仰賴水肥車清運，惡臭不堪，造成居民困擾。市議員劉美芳今天辦理會勘，要求水利局盡速納入接管計畫。水利局表示，已編列200萬元預算施作，最快5月完工。

劉美芳表示，新北市是全國最大的城市，污水下水道工程已達到預期目標，但位於全市最精華的新板特區社區大樓，卻遲無法完成接管，代表市府政策執行的疏漏，她要求水利局針對尚未接管的地區進行整體規劃，並編列預算，提升生活品質。

華府DC社區管委會指出，該社區與三家國際一流飯店相鄰，因污水工程延宕，至今仍須仰賴水肥車清運，造成附近惡臭，產生環境衛生問題，也不符合現代化城市發展。

水利局表示，該社區周邊多數大樓已完成接管，推測未納管原因可能是早期辦理整體開發時，預留的管線深度不足，無法與外部銜接，或是路面管線複雜，導致施工不易。近期將邀集養護工程處與板橋區公所會勘，協調施工路徑，若協商順利，最快5月底完工，估計工程經費約200萬元。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/