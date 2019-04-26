核能公投大戰！環團指空擁核方 要求民眾先簽空白委任書

2019-04-26 18:08

〔記者楊綿傑／台北報導〕2020年將舉行總統大選，擁核方及反核方均提出相關議題公投擴大戰場，不過環團今召開記者會，指控擁核方所提公投主文被中選會認定仍須補正，但卻為了拼連署違法偷跑，要民眾先簽下空白委任書，向中選會提出檢舉，要求中選會積極制止，並提醒民眾若簽署有個資洩漏疑慮。

環團指出，擁核方今年提出兩項公投案，其中「重啟核四」一案已開始進行第二階段連署，但另一公投提案「核能減煤」仍在中選會審查中，尚未進入第二階段連署，而中選會已公告其公投主文尚需補正，因此行政程序未完成。

環團指控，擁核方為了拼連署違法偷跑，竟要民眾先簽下空白委任書，他們要求中選會立即制止違法連署，以免讓不知情的連署民眾個資外洩甚至有財務糾紛風險，也建議民眾若欲參與公投連署，還是看清楚公投主文後，親自連署，不要任意委任他人代理。

環境法律人協會律師張譽尹指出，讓他人代理連署，違反公投法連署人應親自簽名或蓋章的規定。委任書只標明提案人公投簡稱，並沒有公投主文，民眾無法確認自己未來被代理連署的公投主文到底內容為何，幾乎是空白授權，不但有違反公投法『直接民權』精神之虞，民眾委任他人代簽的連署最後也可能直接作廢。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，公民投票法第12條第3項要求「連署人應親自簽名或蓋章」、行政程序法第24條第1項「當事人得委任代理人。但依法規或行政程序之性質不得授權者，不得為之」，公民投票法既要求連署人應「親自」簽名或蓋章，該部分自不得委任他人代理。

地球公民基金會副執行長蔡中岳表示，擁核方對外向來宣稱自己支持核能是科學的、理性的，但事實上卻一直使用各種詭辯、欺騙的話術，從去年以核養綠的公投操作就可以看出，如今仍然使用偷吃步這種方式來收集公投連署書，為了衝連署而不擇手段，甚至違反公投法『直接民權』精神。環保團體已提出反核廢的公投，也仍在中選會審查中，尚未進入第二階段連署，將遵守法規，在427廢核遊行也不會進行第二階段連署，但對手卻違法偷跑，如中選會不積極處理將造成不公。

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