3年1度瀨戶內藝術祭開幕 台灣2藝術家參展

2019-04-26 19:42

〔駐日特派員林翠儀／東京26日報導〕3年一度的日本「瀨戶內國際藝術祭2019」（簡稱瀨戶藝）26日開幕，今年共有全球32國225組藝術家參加，多次獲邀的台灣藝術家王文志和林舜龍今年也帶了新作品參展。另外台灣的「Vocal Asia人聲樂集」，也將於夏季展期，與香川縣共同舉辦的全亞洲最大規模阿卡貝拉藝術節（Vocal Asia Festival）。

位於日本本州、九州和四國的瀨戶內海，分布了無數的小島，為了替人口外流和老化的小島再創生機，日本企業家福武總一郎在2010年以「海的復權」為主題，號召藝術家與當地居民共同創作舉辦國際性藝術祭，今年的「瀨戶內國際藝術祭2019」為第4屆，展期分春（ 4/26~5/26 ）、夏（ 7/19~8/25 ）、秋（ 9/28~11/4 ）3季，為期107天。上屆2016年舉辦的展期中共吸引了104萬人造訪。

今年的瀨戶藝春季展期於26日開幕，10個展場分布於香川縣、岡山縣的小島和港口，展出150件以「海中生物」為主題的作品，開幕式於香川縣高松港舉行由知事濱田惠造主持，包括參與製作的作者和在地居民與各國使節共70多人參加。台灣代表團有藝術家林舜龍、王文志及Vocal Asia人聲樂集、觀光局副局長張錫聰、桃園市副秘書長邱俊銘與文化局長莊秀美及駐日台灣文化中心主任王淑芳參加。

從開展首屆開始已連續4屆獲的編織藝術家王文志，今年帶了「小豆島之戀」參展，以4000枝竹子組合而成的蛋型建築物，不但可以欣賞造型之美，還能入內躺在竹子地板上翻滾，享受清涼悠閒的午後時光。

這是王文志第4次與小豆島居民合作，小豆島是瀨戶內海中僅次於淡路島的第二大島，由於雨量少氣候溫暖而被稱為瀨戶內「地中海」，是日本知名的橄欖產區，當地還有日本梯田百選認定的「中山千枚田」。

王文志的作品就設於中山地區，前三屆參展作品為「小豆島之家」、「小豆島之光」和「橄欖之夢」，對於4次參展，王文志表示，在同一個地點持續創作作品，對藝術家來說是極大的挑戰，他的創作其實是在談空間，這次「小豆島之戀」由3個空間組成，依序是玄關、心靈跟開放表演的空間，作品呈現傳統竹材編織的美感，希望來訪的觀眾都可以用「心」感受。

另一位參展的台灣藝術家林舜龍擅長地景裝置，他是第3次獲邀參展，作品「跨越國境‧波」也是以竹子為素材編織出巨型仿深海生物，展場和3年前一樣位於小豆島的海灘上。林舜龍表示，當地村民與台灣志工透過一同疏伐竹林並參與創作的過程，跨越語言的障礙，以身心直接感受人與人之間的互動。

除了春季展期，7月19日的夏季展期中，由台灣Vocal Asia人聲樂集與香川縣政府共同主辦全亞洲最大規模阿卡貝拉藝術節（Vocal Asia Festival）也將登場，內容除亞洲杯阿卡貝拉大賽、大師班、論壇、台日交流音樂會及閉幕音樂會等主體活動外，也將前進各島辦理風之舞大島紀念音樂會、台灣之聲音樂會及聲之島活動，安排台灣歌手桑布伊、歐開合唱團前往演出，讓台灣聲音響徹瀨戶內海。

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