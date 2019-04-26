見城實境半日遊 探索左營舊城大小事

2019-04-26 13:14

〔記者黃佳琳／高雄報導〕邁入第三年的左營舊城行腳活動，是高雄獨特的地方行腳導覽遊程，高市文化局透過不同導覽路線與推陳出新的體驗活動，拉進民眾與左營舊城以及民間昔時傳統的距離，今年的活動報名即將起跑，歡迎前來領略左營百年文化資產與人文歷史感動。

文化局代理局長王文翠表示，左營舊城為目前全臺年代最早且保存面積最廣之古城，土地上涵蓋由明鄭、清領、日本統治乃至國民政府時期不同文化生活痕跡；左營舊城「見城計畫」獲文化部核定再造歷史專案計畫，陸續透過空間紋理調查、考古挖掘、文化資產修復以及口述訪談等途徑揭開左營在地歷史及文化面紗，一步步再現舊城歷史風華。

為拉近民眾與國定古蹟左營舊城的距離，今年再推出「見城實境遊」半日遊活動，以左營舊城內外豐富的文化景點為參觀遊憩主軸，由熟悉在地歷史的導覽員帶著參加者親臨現場走訪舊城，以現存舊城東門、北門以及南門為主題，巡走城內外周邊各式歷史人文據點。

今年還加碼推出3款新的手作活動，包括以北門門神圖案親手製作絹印提袋，以蓮池潭畔龍虎塔為造型體驗古早味捏麵人，以及請專業團隊設計一款以左營舊城為題時下流行的實境解謎遊戲，相關報名資訊可以到「見城計畫」官方網頁查詢。

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