國中校園赫見國民黨徽 校長急撇是「時代產物」

2019-04-26 11:09

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕政治退出校園已成為潮流趨勢，但離島的望安國中校園，除了仍矗立蔣中正銅像外，圍牆彩繪赫然見到國民黨黨徽圖樣，讓路過遊客不解！望安國中校長郁淑芳表示，那是「時代產物」，建築物已列入危樓，但苦無經費拆除重建。

根據遊客提供照片顯示，望安國中校園入口處就矗立蔣中正銅像，校園左側教室圍牆，除了望安中社古厝彩繪圖樣外，赫然出現國民黨黨徽，感覺相當突兀，彷彿回到戒嚴時期黨國不分的年代，更擔心政治介入校園，影響這些未來國家主人翁長大後的政治判斷，認為相當不妥，同時給予外界觀感不佳。

甫接任望安國中校長第2年的校長郁淑芳表示，這座建築物為學校的工藝教室，年代相當久遠，約在60年代建成，早已是危樓，目前無法使用；至於上面彩繪黨徽圖樣，向學校服務逾30年的資深教職員詢問，好像是70年代學校一位主任因當時時空背景彩繪上去，該名主任已退休轉往台灣定居，動機與背景都已不可考，現在顏色都已斑駁變淡，不特別注意還不知道是黨徽。

郁淑芳強調校園一定政治中立，但因離島學校經費有限，雖然工藝教室早已列入危樓，但苦無經費拆除重建，若強行油漆塗掉，又要花一筆錢，對於離島教育無異又是一筆負擔；針對望安國中的無奈，澎湖縣政府教育處表示，今年經費編列都已固定，短期內恐無法進行重建經費，但會想辦法先將危樓拆除，以學生安全為第一優先考量。

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