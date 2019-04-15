遊客暴增卻淪壞榜樣！ 礁溪國小怒：大人請將垃圾帶走

2019-04-15 19:47

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣礁溪市區假日泡湯遊客眾多，位於市中心的礁溪國小卻因湧入校園的遊客人潮過多，每次周末假期結束後，校園幾乎遍地垃圾，淪為遊客垃圾場，校方為此每週一清晨6點派員加強清掃；校方無奈，只能沉重呼籲，學校開放校園讓遊客休憩，但希望入內大人進來同時也將垃圾帶走，留給孩子學習典範。

礁溪市區每週六、日遊客眾多，位於礁溪市中心的礁溪國小，因周邊人氣美食、小吃攤位林立，許多遊客買完小吃後，隨即走入校園活動，或坐在階梯、樹下休憩。

不過每周末結束後，遊客帶來的龐大垃圾，卻成為校方的夢魘。有遊客隨手將吃完的小吃紙袋、飲料杯，隨手留在操場或課堂階梯。

還有遊客帶著酒精飲料入內，喝完後隨手丟棄空瓶，草地、人行道不時可見大量食物廚餘，甚至翻倒的飲料，遊客脫序行為，宛如將校園當作大型垃圾桶。

「為什麼民眾不把垃圾收乾淨再走」、「怎麼變成我們幫他們清？」、「我們要怎麼上課？」成為每週一上學日師生無奈的心聲。校方為此再假期結束前，還需動員額外人力，趁家長、學生未到校前整理校園環境，每週至少清出數包垃圾。

校長張正義坦言，校園垃圾量隨遊客增加逐年變多，面對學生抱怨，校內師長只能安慰同學，將遊客脫序行為，當成品格教育的一環。

張正義說，學校是教育場所，他希望入內的大人能做好學生的榜樣，入內休憩的同時，也將垃圾帶走，當作孩子的學習典範；至於是否週末管制遊客入校，張正義則說，學校是開放空間，站在親民和善態度，不會禁止遊客入內。

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