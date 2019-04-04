夾娃娃機2成近校園 暗藏危機

6都大稽查 逾7成店家陳列違規商品
〔記者陳宜加／台北報導〕行政院消保處與消基會首度聯合稽查日益氾濫的夾娃娃機，發現近兩成夾娃娃機店家距離校園僅一百公尺內，影響青少年、學童，更有七成五店家陳列違規商品，已違反至少七項法規，且多數台主或店家無法取得聯繫，消費者遇糾紛恐求償無門；消基會建議應將夾娃娃機納入電子遊戲機嚴管。
消保處長劉清芳表示，全國現有八千多家夾娃娃機店，每家多則兩百部機台，若陳列商品有害身心健康，消費者權益堪虞。
消基會針對六都、共計一四三家夾娃娃機店，調查發現台北市有三成距離學校不到一百公尺、新北廿四％、桃園廿八％、台中十四％，平均兩成都在校園一百公尺範圍內；且陳列商品包含電子菸、女性內褲、性感動漫商品、成人玩具等，多有違法之虞。
消保處則調查廿家夾娃娃機店，玩具商品占最大宗，其次為電器與電子商品，標示不合格有十四家、疑似陳列違規商品十五家，比例均逾七成。違規商品含跳蛋、按摩棒、電子菸、簡體字泡麵、醫療器材、違法改裝機台，恐違反包括兒少法、食安法、藥事法，甚至賭博罪等七項法規。
衛福部保護服務司表示，兒少法禁止供應影響兒少身心發展的物質，最重罰廿萬元；食藥署表示，已訂定指引規範新型態食品販售模式，標示不實最重罰四百萬，電子菸更可能處以七年以下有期徒刑；經濟部則說，改裝機台恐面臨刑罰，最重可處三年有期徒刑。
消基會促納「電子遊戲機」嚴管
消保官王志宏批評，有十二家聯繫不上店家與台主而無法查核，消費者遇糾紛恐也求償無門。消基會董事長雷立芬建議，夾娃娃機應全面歸入「電子遊戲機」類別而非「選物販賣機」，統一由經濟部嚴管，分級並限制年齡，同時加強查核，方能徹底解決亂源。
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