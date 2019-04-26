搭台鐵有機會享好康 免費乘日本一畑電車

2019-04-26 11:08

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵局今年4月16日與日本一畑電車株式會社簽署友好鐵路協定，台鐵局今宣布，將於5月1日起至明年3月31日，推出雙方一日券票券交流活動，期許能帶動台日鐵道觀光旅遊熱潮。

台鐵局表示，台灣旅客只要持使用完畢平溪深澳線、集集線、內灣線、東北角一日週遊券其中一種，就能在活動期間至一畑電車出雲市站、川跡站、雲州平田站、松江宍道湖溫泉站、出雲大社前站售票窗口，免費兌換「一畑電車一日券」，本票券於一畑電車全線皆可使用。

日本旅客則可持使用完畢的「一畑電車一日券」，於活動期間至台鐵局台北站、瑞芳站、新竹站、二水站售票窗口，免費兌換平溪深澳線、內灣線、集集線或東北角一日週遊券四擇一。

一畑電車是台鐵第21個締結友好的日本鐵道公司，位於日本島根縣出雲市，路線全長42.2公里，主要經營「北松江線」（出雲市站至松江宍道湖溫泉站）及「大社線」（川跡站至出雲大社前站）兩條路線，擁有26個車站。一畑電車為當地民眾日常所利用的地方鐵道路線，同時亦為觀光鐵道，沿途具有日本代表性的觀光名勝「出雲大社」、「松江城」及與著名的松江宍道湖溫泉。

一畑電車位於日本島根縣出雲市，路線全長42.2公里。（圖：台鐵局提供）

持用過的台鐵4款1日券 5/1起可免費兌換日本一畑電車一日券。（圖：台鐵局提供）

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