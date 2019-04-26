「海市蜃樓」出現基隆外海？民眾驚呼10多年第一次看到

2019-04-26 10:02

〔即時新聞／綜合報導〕基隆外海竟然出現「海市蜃樓」奇景，一名擔任海巡人員的男網友在臉書PO出多張「海市蜃樓」照片，引起網友熱議，紛紛直呼奇妙！

男網友昨日在臉書「爆料公社」上發布多張「海市蜃樓」照片，他說自己是名海巡人員，24日在彭佳嶼西南方約4海里位置發現一座黑影，看起來跟真的島嶼一般，不過經過船上專業儀器判定後，確認船艏面向350-000並非朝向彭佳嶼，且雷達上掃6Nm（約11km）內並沒看到前方有島嶼或礁石，確認真的是「海市蜃樓」。

男網友說，連開船的艇長都說，這是10多年第一次看到，他表示，若是在古代，航海技術沒有那麼成熟的時候迷航，看到這個景肯定以為離陸地不遠，欣喜的往那個方向開，終於能體會從前在電影裡演的那些海上迷航情節。

男網友解說，海市蜃樓又能稱為「蜃氣樓」、「蜃樓」、「蜃景」等，是種自然發生的光學現象，經由光線偏折後在遙遠的距離或天空中生成虛像，在大氣科學中稱為蜃景，而古人認為是蜃吐出的氣息。

網友回應「長知識了」、「哇，第一次看到這個景」、「只在書中看到的記錄，有機會看到了」、「第一次看到呢！」、「 好想親眼看看」、「感謝取景！應該是傳說中的沒錯」。

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