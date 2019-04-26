不忍孩子晚間餓肚子 董娘變廚娘餵飽偏鄉課輔生

2019-04-26 06:48

［記者張議晨／宜蘭報導］宜蘭縣三星國中近4分之1學生來自偏遠原鄉，校方為協助弱勢童銜接課業，這學期開辦夜間課輔班；家族經營鋼構工廠的李美子，憂心孩子上課餓肚子，每天自掏腰包，上市場買菜，到學校煮飯，從「董娘」變身「廚娘」，用家常菜、點心照顧23名弱勢學童的胃；63歲李美子說，孩子吃飽才有力氣念書，對的事她會繼續做下去。

三星國中有320名學童，90名學生來自原鄉，占全校學生比例近4分之1，最遠來自大同鄉樂水、智腦等部落，通勤至少需要1小時，5點放學後要趕公車返家，無法參與校內課輔，課堂學習與其他同學出現落差。

為了讓學童留校銜接課程，學校這學期與博幼基金會合辦課輔班，由4名課輔導師每天四點至六點為23名弱勢孩子輔導課業，下課後再加派校車接送學生返家。

課輔時間正值晚餐時間，原先由校長張煇志負責張羅；秀春教育基金會及福氣家族志工李美子曾到學校服務，她憂心孩子吃不慣外食，這學期開始，每天自掏腰包上市場採買食材，下午3點自發到校煮飯。有菜、有肉，還擔心孩子吃膩，口味還會每天變化，或改用學生喜愛的小點心。

每天下午5點的吃飯時間，成了最受課輔學生期待的一刻；李美子也被課輔班學生稱作愛心「姊姊」。住在五結鄉的李美子，長期在偏鄉從事志工服務，知道原鄉孩童求學過程的辛苦，尤其看到校長願為孩童付出，五結到三星開車得半個小時，她說：「不遠，即使再遠也要來幫上忙。」

至於餐費支出，李美子笑說：「反正菜很便宜，看到學生吃得滿足她就很開心，不會去計較餐費，且未來還要繼續做下去！」

校長張煇志表示，目前課輔班有熱心志工張羅晚餐，下課後有專車送回家，出席率已到百分百，學生學習漸出現成果；學生沈星語說，她住大同樂水部落，通勤至少一小時，現在不用再趕末班車，可專心課業學習。

雖然晚餐暫由李美子負責，但包含校車交通費，校方粗估1年仍要30萬元經費，補教名師吳岳創辦的秀春教育基金會獲知，響應捐款10萬元應急，盼拋磚引玉讓偏鄉學童安穩求學。

張煇志說，課輔班已看到成效，尤其國一生進步程度很大，會繼續做下去，讓偏鄉學生無後顧之憂。

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