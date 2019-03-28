衛生所主任只開藥、不轉診 新北研擬安排精神科醫師巡迴偏鄉

2019-03-28 13:54

〔記者陳心瑜／新北報導〕三芝衛生所主任蕭秋勇遭爆料濫開管制藥物、年領360萬高額獎金，新北市政府衛生局上週組成專案小組，調查蕭秋勇是否濫開藥物。不過，患者服用安眠相關藥物長達半年，醫師「得」轉介患者至精神專科治療，才能對症下藥。新北衛生局坦言，的確沒有看到相關轉診的紀錄，研擬未來安排精神專科醫師巡迴偏鄉為患者看診。

根據新北市衛生局統計，三芝衛生所開出治療失眠、焦慮的藥物，去年一年開出23057顆悠樂丁、28710顆羅氏利福全，而相同人口規模的金山區，一年僅開出767顆悠樂丁、843顆羅氏利福全，落差高達30倍。

新北市政府衛生局簡任技正林惠萍表示，專案小組已抽查過去3個月的病歷，未發現處方籤中的管制藥物用量、頻率有異常，已進一步將相關資料送相關資料送到衛福部食藥署審議，也同步請精神專科醫師直接至衛生所，調查高用量管制藥品使用狀況。

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不過，患者服用安眠相關藥物長達半年，醫師「得」轉介患者至精神專科治療，三芝衛生所主任蕭秋勇是家醫科醫師，一年開出大量安眠藥，是否協助患者求助專業的精神專科醫師？林惠萍坦言，的確沒有看到蕭秋勇轉診的紀錄，雖然是精神專科醫師的建議，但這並非強制規定，也沒有罰則。

林惠萍表示，偏鄉地區醫療資源不足，患者年紀又高，也是轉診不易原因，衛生局研擬安排精神專科醫師定期至偏鄉看診，讓需要的民眾及早接受精神專科治療。

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