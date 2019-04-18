「竹魚編鐘」竹樂器 南投鯉魚國小勇奪金牌

2019-04-18 11:23

〔記者謝介裕／南投報導〕小小創意，大大實用﹗

南投縣竹山鎮鯉魚國小師生製作的「竹魚編鐘」作品，在教育部首次舉辦的「自造教育及創新科技創意實作競賽」中，擊敗來自全國各校好手脫穎而出，勇得「機電整合組」金牌，令師生們雀躍不已﹗

此次競賽區分「自造任務組」、「數位自造組」及「機電整合組」等3個組別，吸引來自全國約2000名學生報名參賽，鯉魚國小6年級學生黃詩渟、葉佳妤、呂承叡及王思涵等4人，以「竹魚編鐘」作品參賽，歷經初賽、複賽一路過關斬將，最後才摘冠，實屬不易，也為自己小學生涯留下美好的回憶。

指導老師丁學勤、陳建安、鄭雅慧等人表示，竹山以「竹」聞名，基於文化傳承，「竹魚編鐘」作品也利用在地竹材、工藝技巧為主，首先下載MIT的 app inventor做為開發工具，研發出手機的app，用手機來進行編曲，然後利用藍芽技術傳輸資料，讓學生可以一邊編曲、一邊演奏，編好曲子後，再上傳到「竹魚編鐘」作品，進而成為一個可以互動、編曲、自動播放樂曲的竹樂器。

校長曾以瑩說，鯉魚國小雖是偏鄉小校，但卻是以發展科學見長，包括機器人製造、設計等相關軟硬體，也都已融入教學之中，此次獲獎，對該校而言，更是一大肯定及鼓勵，也十分感謝家長會等社會各界及相關單位捐贈經費，讓該校動手玩創意教學的課程不致於因缺錢被迫中斷，共為偏鄉孩童科學教育盡分心力。

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