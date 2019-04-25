全中運台南市奪90獎牌 全台最速國中生可獲10萬獎金

2019-04-25 20:33

［記者劉婉君／台南報導］全國中等學校運動會今天落幕，台南市代表隊首度有專業的運動傷害防護團隊隨行，成績較去年進步，共獲得29金27銀34銅，總計拿下90面獎牌。全台最速國中生新化國中魏浩倫在田徑場上獲2金2破大會佳績，台南市政府將頒發10萬元獎金。

魏浩倫是台南市在此次全中運中最大的亮點，分別以10秒65及21秒50，寫下國男100公尺及200公尺雙金雙破的紀錄。另外，安定國中網球隊及魏浩倫也分別獲大會運動精神獎的學校團體獎及個人獎。市府將於5月舉辦全中運慶功表揚會，針對全中運及球類聯賽獲得前3名及破紀錄選手頒發獎金。

體育處表示，此次台南市代表隊表現最亮眼的項目為舉重、游泳、軟式網球及跆拳道，其中舉重以5面金牌平上屆紀錄，跆拳道4面金牌較上屆多進帳1金，游泳5金也比上屆多1金，軟式網球則拿下6金。

而舉重、跆拳道及軟式網球也是南市菁英選手健康管理計畫的服務項目，從賽前到賽事期間，針對選手進行運動科學檢測及運動傷害防護等，體育處表示，未來將持續爭取並推動相關績優選手照顧機制，穩固台南市基層選手之根。

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